Wat met spelniveau op EK door vermoeide voetballers? "Genoeg Rode Duivels op spaarstand"

Voetbaljournalist Bart Lagae erkent de gedachte: "Dat is eigenlijk altijd een beetje de vrees en die wordt ook elk toernooi opnieuw bewaarheid. Maar ik vind dat je het ook positief kan bekijken: er kunnen zo soms onverwachte helden opstaan."

Lagae geeft het voorbeeld van de Denen, die in 1992 van het strand werden geplukt en Europees kampioen werden. "Dit kan nu ook weer gebeuren. Misschien kijken we wel naar een heel gekke finale, maar is die ook gewoon leuk."

Hij ziet trouwens ook een bonus voor België. "We moeten niet vergeten dat de Belgen ook niet zoveel gespeeld hebben. Kevin De Bruyne krijgt extra rust, Romelu Lukaku is al kampioen en wordt wat gespaard. Eden Hazard zit op de bank. Alderweireld heeft ook niet alles gespeeld. Er staan genoeg Rode Duivels op spaarstand."

Analist Wim De Coninck pikt in: "Kevin is het hele seizoen door gespaard kunnen worden. Enerzijds door blessures, maar anderzijds ook omdat City al heel snel in een comfortabele positie zat."

"Coach Pep Guardiola heeft in het begin van het seizoen gezegd dat de fitste het verst zou geraken en hij heeft dat heel goed gemanaged, natuurlijk ook omdat hij een geweldige groep had."

"Voor Kevin is dat uiteindelijk een godsgeschenk, maar ook voor de nationale ploeg. En Eden Hazard heeft ook weinig gespeeld, om niet te zeggen bijna niet."