Stefan Everts laat zijn "kippenbout" zien na amputatie

In 2018 werd Stefan Everts in Afrika gestoken door een malariamug. De 10-voudige wereldkampioen heeft de tropische ziekte overleefd, maar hij is wel bijna al z'n tenen kwijt.

Zijn linkervoet telt nog 2 tenen, zijn rechtervoet heeft er geen meer. "Mijn kippenbout noem ik hem", zegt de ex-crosser met gevoel voor humor.

Everts' tenen zagen groen. "Het zijn maar tenen", relativeert hij in het Eén-programma. "Tijdens mijn revalidatie heb ik mensen zonder been of arm gezien. Dat vind ik veel erger dan wat tenen."

"Toch heeft het zijn tijd nodig om het te verwerken en het te aanvaarden", geeft Everts toe. "Nu nog. Soms krijg ik heimwee naar tenen."

"Ik geraak het niet gewoon, maar het had erger kunnen zijn. Ik ben hier nog", besluit hij.