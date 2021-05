Quick Step 6 jaar langer sponsor: "Met een Belg de Tour winnen"

Lefevere: "3 jaar is tegenwoordig zo voorbij"

Patrick Lefevere heeft Quick Step al 23 jaar lang aan zijn zijde. Die vruchtbare samenwerking zal minstens blijven duren tot eind 2027.

"Dit is de langste sponsordeal ooit voor onze ploeg", zegt ploegmanager Patrick Lefevere.

"Normaal verlengen we voor 2 of 3 jaar. Maar alles gaat nu zo snel in de business en de sport dat een periode van 3 jaar zo voorbij is."

"Door onze samenwerking met 6 jaar te verlengen kunnen de kwaliteit van onze ploeg blijven verbeteren."