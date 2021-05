Barça-vrouwen schreven CL-geschiedenis, met dank aan Lieke Martens

Sterspeelster Lieke Martens met verleden in Luik

De Nederlandse Lieke Martens scoorde zondagavond niet in de finale en toch werd ze overal bewierrookt. "De Lieke Martens-finale", noemde statistiekensite Squawka de wedstrijd. Het was de Oranje-speelster die Chelsea in verlegenheid bracht en de basis vormde voor de 4 doelpunten. "Lieke Martens is een van de beste spelers op deze planeet en daar was deze finale het bewijs van", klonk het bij Squawka. Ze stond ook in het groot in de krant Mundo Deportivo waar ze haar actie bij de 4-0 vergeleken met Ronaldinho en de BBC riep haar uit tot Speelster van de Match. Het zal een opluchting zijn voor de Nederlandse superster. Vorig seizoen sukkelde ze met blessures. Op het WK in 2019 werd haar teen zelfs nationaal nieuws in Nederland. Ze moest na dat WK maanden revalideren en daarna werd haar comeback gehinderd door de coronacrisis. Maar dit seizoen is ze dus helemaal terug. Lieke Martens, nu 27, was ook nog actief in ons land. In 2011 won ze met Standard zelfs nog de BeNe Supercup, een wedstrijd tussen de kampioenen van België en Nederland. Sindsdien vulde ze haar prijzenkast verder aan met een beker en een supercup in Zweden, 2 landstitels in Spanje, 2 Spaanse bekers, het EK met Oranje en nu dus de Champions League.

Barcelona doorbreekt hegemonie van Frankrijk en Duitsland

De Champions League-trofee wordt bij de vrouwen pas sinds het seizoen 2009-2010 uitgedeeld. Daarvoor droeg de Europese competitie een andere naam, de UEFA Women's Cup. Opvallend, sinds de start van de competitie won er telkens een Franse of een Duitse club. Beter gezegd, Olympique Lyon of een Duitse club. Sterker nog: er stond ook bijna nooit een ploeg uit een ander land in de finale. Alleen Tyresö (Zwe) in 2014 en Barcelona in 2019. Nu kregen we dus een finale met een Engelse en een Spaanse ploeg en Barcelona is de eerste ploeg die dat stramien van Duitse en Franse winnaars na 11 jaar kan doorbreken.

jaar CL-winnaar 2021 Barcelona (Spa) 2020 Olympique Lyon (Fra) 2019 Olympique Lyon (Fra) 2018 Olympique Lyon (Fra) 2017 Olympique Lyon (Fra) 2016 Olympique Lyon (Fra) 2015 Frankfurt (Dui) 2014 Wolfsburg (Dui) 2013 Wolfsburg (Dui) 2012 Olympique Lyon (Fra) 2011 Olympique Lyon (Fra) 2010 Turbine Potsdam (Dui)

Beloning voor Barcelona na dominant seizoen met 26/26

In eigen land is de dominantie van Barcelona dit jaar ongezien. De ploeg liet in de Primera Division nog geen enkel puntje liggen en is al zeker van de titel, met zelfs nog 8 wedstrijden te spelen. De cijfers doen duizelen: 26 zeges op 26, een doelsaldo van +123 met 128 gemaakte doelpunten en 5 tegendoelpunten. Ook vorig jaar was Barcelona landskampioen, in totaal is het hun 6e landstitel. Een record.

Geschiedenis voor Barcelona (m/v)