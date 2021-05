Kobe Bryant in Hall of Fame, weduwe: "Je bent nu een ware kampioen"

"Je hebt het gedaan, je bent een ware kampioen", met die woorden werd Kobe Bryant gisteren opgenomen in de Hall of Fame van de NBA. Zijn weduwe Vanessa Bryant sprak ze uit tijdens de Class of 2020, met een jaar uitgesteld door corona. Bryant kwam eind januari vorig jaar samen met zijn dochter Gianna en nog 7 anderen om tijdens een helikoptercrash.

Bryant wordt beschouwd als een van de beste basketballers aller tijden. Met 5 NBA-titels en 2 olympische gouden medailles is Black Mamba een icoon van de NBA en de LA Lakers.



De ceremonie huldigde nog 2 basketbaltoppers die in dezelfde periode als de betreurde Bryant schitterden: Tim Duncan, die ook 5 titels veroverde met San Antonio, en Kevin Garnett, die met Boston 1 kampioenschap won. Maar het meeste aandacht ging natuurlijk naar de speech van Vanessa Bryant, die het woord nam in plaats van haar man, met aan haar zijde zijn idool Michael Jordan. Net als vorig jaar in het Staples Center in Los Angeles was het emotie troef voor een plejade van vedetten die voor de gelegenheid naar Uncasville (Connectictut) waren afgezakt. Jordan, zelf een levende NBA-legende, kon met moeite een traan wegpinken, toen Vanessa hem bedankte om Kobe te willen introduceren: "Hij bewonderde jou. Dit betekent zoveel voor ons." "Ik wou dat mijn man hier was. Hij en Gigi verdienden het om hier te zijn om dit mee te maken." "Er is een lange lijst van mensen te bedanken die hem hebben geïnspireerd en die hem de middelen gaven om opgenomen te worden in de Hall of Fame: familie, vrienden, mentoren, de Lakers, ploegmaats en tegenstanders." Vanessa was omringd door haar dochters Natalia, Capri en Bianka. "Zijn grootste verwezenlijking was dat hij een geweldige meisjesvader was." "Op een dag zei hij me: "Als je op iemand moet wedden, wed da op jezelf." Ik ben blij dat jij op jezelf gewed hebt, want je hebt uitgeblonken. Je bent een van de allergrootsten aller tijden", besloot Vanessa.

"You did it, you're not just MVP, you're a true champion now"