LeBron James reageert op dood van Kobe Bryant: "Mijn hart is gebroken"

De dood van Kobe Bryant is overal bijzonder hard binnengekomen, niet het minst bij LeBron James. Afgelopen weekend stak James Bryant nog voorbij in de topschutterslijst aller tijden van de NBA . Op Twitter werd James gefeliciteerd door Bryant na de wedstrijd van de LA Lakers in Philadelphia.

Nog geen dag later kwam Bryant samen met zijn dochter Gigi en nog 7 andere inzittenden om het leven bij een helikoptercrash . LeBron James vernam het nieuws wellicht op de terugvlucht van Philadelphia naar LA en was op de luchthaven zichtbaar bijzonder geëmotioneerd.

Twee dagen na het overlijden van zijn maatje heeft LeBron James nu de kracht gevonden om zijn gevoelens neer te schrijven. De forward van de LA Lakers is kapot van het nieuws. "Ik ben hier niet klaar voor, maar daar gaan we dan", schrijft James.

"Ik probeer iets te schrijven bij dit bericht, maar elke keer ik eraan begin, barst ik in tranen uit terwijl ik denk aan jou, Gigi en de vriendschapsband die we hadden. Ik heb je nog gehoord voor ik zondagochtend op het vliegtuig naar LA stapte. In geen miljoen jaar had ik kunnen denken dat het onze laatste conversatie zou zijn."

"Mijn hart is gebroken, ik ben er kapot van, broer. Ik hou van je en mijn gedachten gaan uit naar Vanessa en de kinderen. Ik beloof dat ik je erfenis zal voortzetten. Je betekent zoveel voor ons en de Lakers-gemeenschap. Geef me vanuit de hemel de kracht om door te gaan en waak over mij."

"Er is nog zoveel dat ik je zou willen vertellen, maar dat lukt nu gewoon niet. Tot weerziens, mijn broer."