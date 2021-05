Red Lion Van Doren kroont zich opnieuw tot kampioen met Bloemendaal

Bloemendaal had donderdag al een bonus veroverd tegen Kampong en trok zijn 21e landstitel over de streep met een 2e overwinning, opnieuw na shoot-outs (3-1).

Voor Red Lion Arthur Van Doren is het zijn tweede succes in Nederland, sinds hij in 2018 de overstap maakte naar de Nederlandse competitie. Daarvoor was hij al 4 keer op rij kampioen geworden in België met Dragons.

Volgende maand verdedigen de Red Lions in het Wagener Stadion hun Europese titel en weer een maand later gaan de Belgische internationals in Tokio op jacht naar olympisch goud.