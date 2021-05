Belgische eLions na debuut in mineur: “Geef ons tijd, we komen er wel”

Op vrijdagavond 7 mei speelden de eLions hun eerste officiële interlands tegen respectievelijk Italië en Groot-Brittannië. De ploeg slaagde er niet in zich te plaatsen voor de finale, maar kijkt toch tevreden terug.



“Het was een uitdaging,” vertelde eLions-kapitein Bryan Badjie ons na het toernooi. “Dit was de eerste keer dat we samen een toernooi speelden. Onze ploeg werd relatief recent samengesteld, dus we konden ons minder lang voorbereiden dan we wilden.”



“Bovendien werden we in een moeilijke poule gesmeten. De wedstrijd tegen Groot-Brittannië was sowieso een zware opdracht. Italië is de minst goede ploeg van de twee, maar valt zeker niet te onderschatten – ze blijven tenslotte de winnaars van de eerste FIBA Esports Open.”

De Belgische ploeg.

Met een score van 22-22 was de eerste helft tegen Groot-Brittannië een echte nagelbijter. Helaas moesten de eLions het onderspit delven in het derde quarter, na maar liefst 25 punten van de Britse spelverdeler.



“De chemie die je opbouwt als team is zich bij ons nog aan het ontwikkelen,” zegt Badjie. “Dat is iets wat natuurlijk ontstaat, maar het heeft tijd nodig."



"We werken momenteel aan onze communicatievaardigheden, zodat we sneller op elkaar kunnen inspelen. Door met elkaar te trainen leren we elkaars sterktes en zwaktes kennen. Ik voel dat we snel vooruitgang boeken."



"Als we zo blijven doorgaan, zie ik in de eLions zeker een stevige concurrent voor de Britten" Bryan Badjie, kapitein eLions

Volgens Badjie en de eLions wordt de Belgische NBA 2K-competitie een succesverhaal: “NBA 2K is een vrij nieuwe esport, maar heeft zichzelf op korte tijd op de kaart kunnen zetten. De competitieve scene is zich volop aan het ontplooien en Europa is razendsnel aan het bijbenen.”



“Toen ik met NBA 2K begon, was er amper sprake van een competitie. We hebben nu een punt bereikt waarop het game een breed publiek bereikt, waardoor meer getalenteerde spelers hun weg naar de esport-scene vinden.”



“Andere landen hebben het voordeel dat ze een grote selectie profs hebben die allemaal op elkaar ingespeeld zijn. Ik ben er zeker van dat het in België op dezelfde manier zal evolueren. En die nieuwe spelers, gecombineerd met het geweldige talent dat we momenteel hebben, zullen van ons een powerhouse maken.”