"Elise Mertens moet dubbelspel laten vallen als ze ooit in top 10 wil raken"

In Madrid moest Elise Mertens geblesseerd opgeven in de kwartfinales, in Rome sneuvelde ze al in de eerste ronde. Dat ze tussendoor nummer 1 van de wereld werd in het dubbelspel, is volgens Marc De Hous eerder een probleem dan een troost.

"Het lichaam van Elise Mertens is wat aan het opraken", zegt De Hous. "Ze staat fysiek niet meer zo fris, omdat ze enorm veel speelt. Als ze ooit in de top 10 wil raken in het enkelspel, zal ze toch het dubbelspel moeten laten vallen."

Mertens speelde al 40 wedstrijden en het is nog maar de maand mei. "Haar lichaam begint te protesteren: haar borstspier, haar hamstring, haar rug blokkeert, haar heup speelt op... Als ze de signalen van haar lichaam niet volgt, zal ze ooit met haar kop tegen de muur lopen."