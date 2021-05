Virgil van Dijk past definitief voor EK: "Zware beslissing, maar heb er vrede mee"

In Nederland werden de voorbije maanden tal van oranje kaarsen om Virgil van Dijk alsnog fit te krijgen voor het EK. Het duo Van Dijk-De Ligt had een groot aandeel in de recente revival van de nationale ploeg, bondscoach Frank de Boer zal het nu anders moeten oplossen.

"Mijn revalidatie is goed verlopen tot nu toe, ik heb eigenlijk geen enkele terugval gekend", vertelt Van Dijk op de website van zijn club Liverpool. "De laatste beslissing die ik moest maken was: zou ik meegaan naar het EK of niet?"

"Ik denk dat het lichamelijk de juiste beslissing is om niet te gaan en van het tussenseizoen gebruik te maken voor de laatste fase van mijn revalidatie. Dat lijkt mij een realistisch doel."

"Uiteraard ben ik er het hart van in dat ik het EK zal moeten missen en ik mijn land niet zal kunnen aanvoeren. Maar het is niet anders, ik moet het aanvaarden. Dat moeten we allemaal doen. Als je naar het grotere plaatje kijkt, is het de juiste beslissing. Het is lastig, maar ik heb er vrede mee."