Vanaf 9 juni wordt er weer gekoerst bij de jeugd: "Iedereen de kans geven om te rijden"

"Gisteren, toen het eerste bericht binnen kwam, was er nog wat ontgoocheling omdat we nog een maand moeten wachten. Maar we kunnen nu een goede voorbereiding doen om dan op 9 juni te starten."

Vanaf 9 juni zal er weer niet-professioneel gekoerst kunnen worden in de jeugdreeksen. "We zijn blij", zegt Frank Glorieux, CEO van Cycling Vlaanderen. "We hebben de laatste weken hard gewerkt om die heropstarting klaar te krijgen. Ouders zien dat werk niet direct."

Remco Evenepoel verscheen deze week na een afwezigheid van 9 maanden voor het eerst weer in koers in de Ronde van Italië. Voor heel wat jeugdrenners is het zelfs nog langer geleden dat ze nog eens een wedstrijd hebben kunnen rijden.

Een generatie of sporter is nooit verloren

Systeem van voorinschrijving

"We gaan die tellers terug op 0 zetten en de renners de kans geven om zich opnieuw in te schrijven en een voorkeur aan te duiden waardoor zij dan gegarandeerd een van hun voorkeurswedstrijden kunnen rijden."

Verloren generatie?

"Het is natuurlijk ook wel zo dat een laatstejaars belofte nu niet de kans heeft gekregen om zich te kunnen bewijzen en zo een profcontract te kunnen scoren. Maar kijk, deze zomer zal er gekoerst worden en we zullen er vele mooie dingen kunnen zien."

Door de weinige koersen wordt er al van "een verloren generatie" gesproken, maar daar wil Glorieux niet van weten. "Ik vind dat een zeer negatieve uitdrukking. Een generatie of sporter is nooit verloren. Een goede sporter zal er altijd geraken."

Massimo Van Lancker: "Lastig om organisatoren te overtuigen"

"Maar natuurlijk begin je wel te koersen omdat je die competitie nodig hebt en wel eens een wedstrijdje wil rijden. Daarvoor is het wel belangrijk dat we die duidelijkheid nu kunnen geven."

Massimo Van Lancker, sporttechnisch coördinator competitie bij Cycling Vlaanderen, is blij met de datum, maar relativeert: "We zijn altijd kunnen blijven fietsen", zegt Van Lancker. "Dat is toch wel de essentie van de wielersport: graag met de fiets rijden. Je ontdekt er locaties door die je anders niet zou ontdekken."

"Zijn geen voetbalsport, wij organiseren wedstrijden op de openbare weg"

Hoewel er heel wat jonge renners staan te springen om terug in een peloton te rijden, is dat enthousiasme bij de organisatoren er heel wat minder. "We zitten in een periode waarin het moeilijker is geworden om mensen te gaan overtuigen", zegt Van Lancker. "We zijn geen voetbalsport, die een voetbalveld heeft en een wedstrijd kan spelen. Wij organiseren wedstrijden op de openbare weg."

"Het wordt moeilijk. Maar net als vorig jaar gaan wij ons uiterste best doen om eerlijke kansen te geven, dat iedereen wedstrijden kan rijden. Het kan niet dat een renner een aantal wedstrijden kan rijden en de andere thuis moet blijven. Dat is onze bedoeling niet. Voor ons is iedereen gelijk."