Van Kerkhoven na zware blessure: “Betere velden zijn een werkpunt voor het vrouwenvoetbal”

Anderlecht kan mogelijk al dit weekend de titel pakken in de Super League. Maar het competitieslot in de hoogste klasse bij de vrouwen wordt overschaduwd door zware blessures van Kassandra Missipo en Ella Van Kerkhoven. “Zeker is dat het risico op dat veld veel groter was”, zegt slachtoffer Ella Van Kerkhoven.

Anderlecht speelde afgelopen weekend op het kunstgrasveld van Crossing Schaarbeek. De club voetbalt meestal op Neerpede of in Tubeke, maar omdat het duel tegen Gent live op tv kwam, was dat geen optie. En uitwijken naar het Lotto Park zoals dit seizoen al enkele keren gebeurde, kon niet want daar speelden ’s avonds de mannen. De oplossing werd gevonden in Schaarbeek, maar de speelsters en trainer van Anderlecht merkten bij de training vrijdagavond al dat het veld er slecht bijlag. Tijdens de match viel eerst Van Kerkhoven en even later Missipo uit, allebei met een zwaar kruisbandletsel. “Ik zeg niet dat het op een ander veld níet gebeurd was, maar ik ben er wel zeker van dat mijn voet na een duel in het gras is blijven steken. Zeker op dat veld was het risico op zoiets veel groter”, vertelt Van Kerkhoven.

Zaterdag in Koning Boudewijnstadion

“Je kon zeker geen sliding doen op dat veld of je benen stonden in brand en er zaten veel putten in. Iedereen zag wel dat het geen goed veld was, maar goed het gebeurt nog dat we op zulke velden moeten spelen.” Van Kerkhoven gooit dus geen steen naar Anderlecht, maar wijst op de bredere problematiek in het vrouwenvoetbal. “Het is voor elke club in het vrouwenvoetbal moeilijk te spelen op een complex dat echt van hun is. Dat is gewoon praktisch en ook financieel een probleem." "Het kunstgras in Wondelgem waar we met Gent spelen en trainen is ook niet wat het zou moeten zijn. Je maakt er het beste van, maar het is zeker een werkpunt in het vrouwenvoetbal.” Intussen heeft Anderlecht, op vraag van trainer en speelsters, een andere locatie gezocht én gevonden. De match van zaterdag tegen OHL wordt gespeeld in het Koning Boudewijnstadion. “Hoewel ik er zelf geen belang bij heb, ben ik daar heel blij om”, aldus Van Kerkhoven. (Lees verder onder de post.)

"Mentaal sterker door vorige blessure"

Zowel Van Kerkhoven als Missipo, die zich eerst wil focussen op de operatie en even niet wil reageren, wacht een revalidatie van minstens een halfjaar. Allebei door een afgescheurde kruisband, waaraan ze komende maandag geopereerd worden. “Ik had nog maar zelden zoveel pijn na een simpel duel en ik had precies ook iets voelen “schuren”. Ik probeerde nog even met een ingetapete knie, maar bij de volgende sprong ging ik er gewoon door”, vertelt Van Kerkhoven. Extra pijnlijk voor de spits want ze was nog maar goed en wel terug na een maandenlange revalidatie na een pubalgie. “Wat de duur van de revalidatie betreft, daar probeer ik niet te veel op te focussen. Het is een “waiting game”, we zien wel maar natuurlijk ga ik, en ook Kassie, volop voor die zes maanden.” “Ik denk wel dat ik mentaal sterker ben door die vorige blessure. Ik ben minder emotioneel geworden over die dingen en relativeer meer, want je hebt het toch niet onder controle.”