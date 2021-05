Kettingprobleem nekt Merlier in de sprint: "Zonde, want het ging perfect"

Na zijn vorige sprint kon Tim Merlier nog het W-gebaar maken voor Wouter Weylandt, nu klopte hij op zijn stuur toen hij over de finish kwam.

"Toen die Cofidis passeerde, dacht ik: ideaal. Ik wou mezelf wat ruimte geven maar ik kreeg net dan een duw. Mijn ketting vloog eraf en ik schoot uit mijn pedaal. Het was over en uit."

"Echt zonde, want het ging tot dan nochtans perfect. Ik wou net aangaan, maar het was een fractie van een seconde te laat."

De finale in Cattolica was bijzonder hectisch. "Die rotondes maken het natuurlijk gevaarlijk. Ik ben zelf ook even aan een boordsteen blijven hangen. Daar had ik even geluk. Het was bijzonder technisch."

Merlier droeg sinds zondag de ciclamino sprinterstrui, maar die is hij nu kwijt aan Giacomo Nizzolo. Wil hij die opnieuw overnemen? "Overmorgen is er een nieuwe kans, dan mik ik weer op ritwinst."