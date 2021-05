De pers van antwoord gediend: "Koken kost geld, Van der Hoorn schrijft verhaal waar wielrennen van leeft"

Het is ondertussen een wielercliché: Van der Schuerens ploeg stuurt almaar renners in de aanval. "Ik weet dat er in de Belgische pers hoofdredacteurs zijn die het belachelijk vinden dat we altijd in de aanval gaan. Maar je moet weten wat je kunt en vooral wat je niet kunt", was de reactie van Van der Schueren gisteren na Van der Hoorns zege.

"We kunnen geen massasprinten winnen. Dus hebben we ervoor gekozen om ons zoveel mogelijk in de kijker te fietsen en te hopen dat een ontsnapping tot het einde gaat."

Wielerjournalist Christophe Vandegoor en Elke Weylandt beamen de opmerking van Van der Schueren in de Sporza-podcast. Weylandt: "We kunnen er wel mee lachen dat Wanty voortdurend in de aanval gaat, maar visibiliteit zorgt voor geld. Ik begrijp dat ze het in grote rondes op die manier aanpakken. En het rendeert."

Vandegoor countert: "Het is wel nog maar de eerste keer dat het gebeurt. Ik steek de hand in eigen boezem en heb ook al een keer meewarig gedaan, want gelachen is niet het juiste woord, wanneer Guillaume Van Keirsbulck of Frederik Backaert in de Tour voorop rijden. Dan weten we dat dat publiciteit zoeken is. Het peloton zou terugkeren. En ze wonnen ook nooit."

Weylandt: "Het idee is dat die vroege vlucht misschien ooit wel eens aankomt, maar niemand had verwacht dat dat in de 3e rit van een grote ronde zou gebeuren. Dat is het mooiste aan wielrennen, dat blijft onvoorspelbaar."