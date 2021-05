Vandenbempt: "Mbokani was zoals Ibrahimovic in 2013 op Anderlecht"

In zijn wekelijks voetbalpraatje zet Peter Vandenbempt Antwerp-spits Dieumerci Mbokani in de schijnwerpers. Onze commentator beantwoordt of we ineens een echte titelstrijd krijgen na de 3-0 van Genk tegen leider Club Brugge. En hij geeft Waasland-Beveren toch goeie punten.

Peter Vandenbempt over het voetbalweekend

Dieumerci Mbokani was gewoon niet af te stoppen door die Anderlecht-verdedigers

Club Brugge heeft de dalende lijn niet kunnen ombuigen, maar op dit moment zet ik mijn weinige centen nog in op de leider

70 tegendoelpunten kan zelfs Lewandowski niet compenseren

IJzersterk, slim en technisch geweldig

Eén naam lag op alle lippen zaterdagavond in Anderlecht en dat was die van Dieumerci Mbokani, de aanvaller van Antwerp. Hij zorgde er in z’n eentje voor dat Antwerp bijna won in Brussel. Het was een absolute topprestatie van een aanvaller die gedurende 45 minuten Europese topklasse heeft geëtaleerd. Vier keer gescoord, twee doelpunten weliswaar afgekeurd voor buitenspel. Hij was gewoon niet af te stoppen door die Anderlecht-verdedigers. Mbokani was ijzersterk, slim, technisch geweldig, zoals bij de afwerking voor dat eerste doelpunt. Hij was een reuzegrote kapstok uit staal waaraan het elftal van Antwerp was opgehangen. Onuachu, Nmecha, Dost, Sakala, Jaremtsjoek, ... Geen enkele van al die spitsen die in de loop van het seizoen met veel lof zijn overladen - terecht overigens - is nog maar in de buurt gekomen van wat Mbokani zaterdag in de tweede helft heeft laten zien. Het deed me denken aan Zlatan Ibrahimovic in 2013 in de Champions League op Anderlecht. Die scoorde ook vier keer, al telden die allemaal. Hij kreeg een staande ovatie van die fans van Anderlecht. Wel, ik kan je zeggen: als ze er gezeten hadden, had Mbokani dat ook gekregen.

Gepikeerde Mbokani

Het was overduidelijk dat Mbokani toch een beetje gepikeerd was. Want er is de voorbije dagen in het nieuws geweest dat Anderlecht had gezegd: "Mbokani op z'n 35e past niet meer in het dynamische voetbal dat wij willen brengen. Hij loopt niet zo veel meer." En ik moet zeggen, dat wordt toch overal verteld, dat hij ook wel wat priviliges wil. Hij komt eigenlijk altijd te laat, zelfs al in zijn Standard-periode. Hij traint ook niet altijd, maar goed, hij is wel op de afspraak. Ik zou na zaterdag zeggen dat het nog altijd de juiste inschatting is voor Anderlecht. En we gaan zien of Mbokani de komende twee weken in de play-offs deze prestatie nog een keer gaat benaderen. Ik zeg niet eens evenaren, en dat zal niet evident zijn. Maar goed, zaterdag was het in elk geval gigantisch en het is alleen maar jammer voor Antwerp dat het geen 3 punten heeft gehaald.

VIDEO: De goals uit Anderlecht - Antwerp 2-2

Opvallend hoe de organisatie bij Anderlecht uiteenviel

Anderlecht pakte ternauwernood een punt, met meeval. Dat was toch een beetje schrikken daar, denk ik, na die zeer goeie reeks van de voorbije weken en de bijna-overwinning van een week geleden in Brugge (2-2). Vooral de manier waarop Anderlecht in de tweede helft helemaal uiteenviel en zijn defensieve organisatie verloor, vond ik opvallend. Iemand van de club noemde het "chaos". Tot aan de rust was er nog geen probleem wat dat betreft, in een slappe eerste helft weliswaar. Nadien gingen de sluizen open, want de stevige organisatie met zeer goed, heel slim druk zetten - dat is de specialisten al langer opgevallen in het elftal van Kompany - was ineens verdwenen. En voetballend was het ver beneden het niveau van de voorbije weken, wat Kompany achteraf ook aangaf en waarover hij teleurgesteld was. In plaats van op 6 punten van Club Brugge te komen, wat gekund had met een overwinning, moest Anderlecht vooral heel blij zijn met dat late gelijkspel en één punt. In de dubbele confrontatie die er nu aankomt met Racing Genk en zijn geweldige, superefficiënte aanval, kan Anderlecht maar beter weer verdedigen als voorheen. Want bij de Limburgers vliegt werkelijk alles in doel.



De kopbal van verdediger Matt Miazga levert Anderlecht nog een punt op.

Zet centen toch in op Club Brugge

Vrijdag al was er de duidelijke 3-0-nederlaag van Club Brugge bij Racing Genk, dat nu op 5 punten nadert. Dat maakt het na twee speeldagen een heel stuk interessanter dan vooraf gedacht. Wanneer gaat Club Brugge kampioen worden? Na twee of drie speeldagen? Die vraag deed de ronde. De realiteit is dat dat Club de dalende lijn uit de laatste weken van de reguliere competitie niet heeft kunnen ombuigen. Collectief en zeker ook individueel. Bij bepalende spelers is het een een stuk minder. En ja, daar is natuurlijk met Racing Genk nu toch één concurrent in een geweldige flow. Alles zit ook wel een beetje mee. Zoals gezegd: elke bal vliegt erin. En Club Brugge is nu al twee speeldagen op rij heel blij geweest met late doelpunten. Zelf tegen Anderlecht (2-2) en zeker ook die van Anderlecht tegen Antwerp (2-2). Op dit moment zet ik toch nog al mijn weinige centen in op Club Brugge. Eigenlijk staat de titelverdediger ook 6 punten voor, want als ze gelijk eindigen is het ook nog Club Brugge dat kampioen wordt. Dus neen, over een echte titelstrijd hebben we het nog niet, maar woensdag speelt Racing Genk thuis tegen Anderlecht. Als die winnen wel. Dan begint Club Brugge donderdag op Antwerp met maar 2 punten voorsprong meer in wat altijd een heel geladen moeilijke match is voor Club Brugge op de Bosuil. Zelfs als Club in vorm is, maar dat is eigenlijk niet het geval. Dan kan de titelstrijd toch verrijzen? Het is ook niet zomaar Hemelvaart.

VIDEO: Goals uit Racing Genk - Club Brugge 3-0

De kroniek van een aangekondigde degradatie

Waasland-Beveren heeft het dan toch niet gered in de barragematchen om het behoud tegen 1B-club Seraing. Het team heeft redelijk kansloos verloren. Ook in de heenmatch voetbalde Seraing beter. Waasland-Beveren had nochtans een boost gekregen op de allerlaatste speeldag. Maar over een heel seizoen en op basis van de prestaties van de voorbije jaren in de kelder van het klassement was het toch zoals dat heet de kroniek van een aangekondigde degradatie. Waasland-Beveren is de ploeg met het kleinste budget in de hoogste klasse. Dat telt ook altijd mee. Tel daar technische directeurs bij die de club en onze competitie niet kenden. Nochtans beschikte Waasland-Beveren over een scorende spits: Michael Frey. Vaak houdt dat een team net boven de streep. Maar zelfs een Robert Lewandowski kan geen 70 tegendoelpunten compenseren. Toch wil ik Waasland-Beveren ook goeie punten geven. Voor een keer hebben ze op de Freethiel niet van trainer gewisseld. Met dat kleine budget blijft de club ook gezond. Maar dat is niet het soort punten waar je mee in eerste klasse blijft.

