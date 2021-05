De Belgische bestuurskamer: mannelijk en blank, "maar we werken eraan"

"In de kleedkamer na de wedstrijd, toen Ilaimaharitra minder emotioneel was, heeft hij een duidelijke uitleg gegeven over het gebaar dat hij gezien had in de tribune."

"Tijdens de wedstrijd had ik al een discussie gehad met Marco", beschrijft Lardot nog eens de wedstrijd. "Hij vertelde me dat er supporters op de tribune aan het roepen waren. Maar ik kon niks doen. Als ik iets wil doen, moet ik het zelf gezien of gehoord hebben."

Ondertussen beseft Lardot dat hij toen fout zat. "Soms is het moeilijk om je tijd te nemen", zegt de scheidsrechter. "Maar ik had 2 seconden moeten rusten, zodat ik klaar was om te luisteren. Die reactie heb ik jammer genoeg niet gehad."

"Ik had het zelf kunnen oplossen"

"Ik vind het echt jammer voor Marco en wil nogmaals mijn excuses aanbieden. Het is niet dat ik de volledige verantwoordelijkheid wil nemen, maar ik had anders moeten handelen. Absoluut."

Lardot gaf Ilaimaharitra een gele kaart voor zijn reactie. "Door die te geven heb ik eigenlijk gezegd dat ik achter de actie van die supporter stond. Maar dat was niet de bedoeling. We zijn toch geen supporter van racisme?"

Lardot en zijn team waren na afloop de gebeten hond. "We wisten meteen: "Dit komt niet goed"", zegt Lardot. "Want deze keer had ik het zelf kunnen oplossen en dat heb ik niet gedaan."

Pro League: "Bestuurskamer heel mannelijk en blank"

Niet alleen op het veld is er werk aan de winkel. Ook in de bestuurskamers is diversiteit ver te zoeken. De plak wordt er voornamelijk gezwaaid door "de witte, oude man".

Van de 24 leden van de Pro League heeft er slechts 1 een migratieachtergrond. Voorzitter Peter Croonen beseft dat dat een probleem is.

"Dat is zeker een van de werkpunten", zegt Croonen. "Ik denk dat er de laatste jaren belangrijke stappen zijn gezet op het vlak van regelgeving, bewustwording en sanctionering. Maar de realiteit is inderdaad dat de bestuurskamer heel exclusief mannelijk en blank is."

"It takes one to know one. Ik denk dat je echt pas kan aanvoelen wat de problemen zijn als je ze zelf ook meemaakt. En wij maken dat niet mee."

"We werken eraan om die problemen weg te nemen, maar het is nog altijd anders als je zelf het slachtoffer bent geweest van bepaalde gedragingen. Die subtiliteit is er niet in de beleidskringen."