Kijk vanavond op Canvas naar de eerste aflevering van FC United

In FC United ziet u persoonlijke getuigenissen van prof- én amateurvoetballers die tonen hoe ernstig het probleem is, zowel in het mannen- als het vrouwenvoetbal.

Daarnaast gaat FC United in dialoog met de huidige beleidsmakers, op zoek naar mogelijkheden om samen met de nieuwe generatie voetballers racisme en structurele ongelijkheid buitenspel te zetten.



Onder meer Romelu Lukaku, Vadis Odjidja, Faris Haroun, Cyriel Dessers en bondscoach Roberto Martinez komen aan het woord in FC United.

FC United: vanaf maandag 3 mei om 21.20 u. op Canvas en VRT NU