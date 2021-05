Bekijk de 5 sleutelmomenten van rit 2 in de Giro

Wouter Weylandt, sempre con noi

De etappe begint met 1 minuut stilte voor de onfortuinlijke Wouter Weylandt. Exact tien jaar geleden liet de Belgische renner het leven na een fatale val in de Giro en dat zijn ze in Italië allesbehalve vergeten.

Italiaanse vlucht

Filippo Tagliani (Androni) was gisteren de eerste renner die aan de tijdrit begon en ook vandaag is hij er vroeg bij. Niet lang na het startschot zet de Italiaan een aanval op. Hij krijgt het gezelschap van 2 landgenoten: Vincenzo Albanese (Eolo-Kometa) en Umberto Marengo (Bardiani). De Italiaanse vlucht krijgt een maximale voorsprong van om en bij de vijf minuten.

Wegkapitein De Gendt

Oeps! Verkeerd gesprint!

De Gendt en co rijden het gat niet meteen dicht. De vluchters behouden een voorpsrong van ongeveer 2 minuten in deze toch wel saaie etappe. Vluchter Albanese pakt nog de bergtrui, maar valt even later door pech weg uit de kopgroep.

In het peloton strijden ze voor de punten bij de tussensprint. Viviani denkt dat hij als eerste over de streep komt, maar dat was bij het bordje van de 40 kilometer. De streep van de tussensprint ligt een paar hectometers verder. Gaviria beseft dat en trekt zijn motor weer op gang. Hij wint de "pelotonsprint" voor een teleurgestelde Viviani.