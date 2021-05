Belgen rapen 4x goud en 1x zilver op wereldbeker G-wielrennen

De wereldbeker G-wielrennen in Oostende is een belangrijke wedstrijd met het oog op een selectie voor de Paralympische Spelen in Tokio.

Ewoud Vromant deed alvast een pak vertrouwen op in zijn tijdrit. De specialist tegen de klok pakte zijn eerste gouden medaille in die discipline. "Dit geeft een goed gevoel. Nu nog de wegrit en dan kan ik toewerken naar Tokio", zegt de renner met een rechterbovenbeenamputatie.

Ook de tandemdames Griet Hoet (slechtziend) en pilote Anneleen Monsieur reden een knaltijd van 27'46" op de tijdrit van 20 kilometer in Oostende. Het gouden duo was 8 seconden sneller dan het Poolse en Britse duo.

Handbiker Maxime Hordies (tetraplegie) reed donderdag al naar goud in zijn tijdrit. Tim Celen (T2) moest alleen de Spanjaard Figuerola voor zich dulden in zijn tijdrit. Maar vandaag zette hij wel de wegrit op zijn naam in Oostende. Goud én zilver dus voor Celen.