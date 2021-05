Basketball Awards: Mihailovic, Schwartz en Bleijenbergh vallen in de prijzen

De laureaten van de Basketball Awards

MVP Mihailovic: "Terechte keuze"

"Zonder Mihailovic zou Aalst een heel andere ploeg zijn. In het verleden toonde hij ook al bij Oostende dat hij iets kan, al had ik niet gedacht dat hij een heel seizoen op dit niveau zou spelen. Hij kan zeker nog mee bij een hoger gerangschikte ploeg."

Vladimir Mihailovic is met 19,5 punten per wedstrijd de beste schutter in 1e klasse. De 30-jarige Montenegrijn kreeg in de MVP-race de voorkeur op Ryan Kriener (Leuven) en Skylar Spencer (Bergen).

Belg van het Jaar Schwartz: "Straffe ontwikkeling"

Maar de keuze is dus gevallen op Schwartz, een belangrijke pion in het goed geoliede geheel van Oostende. "Hij heeft de kwaliteiten altijd wel gehad. Het was gewoon een kwestie van het talent er te laten uitkomen", weet Xhaët.

Voor de Speler van het Jaar waren er drie genomineerden: Pierre-Antoine Gillet en Loïc Schwartz van Oostende en Charleroi-speler Tim Lambrecht. "Persoonlijk had ik ook Seppe D'Espallier daar graag bij zien staan", zegt Dennis Xhaët. "Zijn impact op Leuven was enorm. Hij doet het echt ongelooflijk goed."

Belofte van het Jaar Bleijenbergh: "Indrukwekkend seizoen"

In de categorie Belofte van het Jaar kreeg Vrenz Bleijenbergh (Antwerp) nipt de voorkeur op Ajay Mitchell (Limburg) en Niels Van den Eynde (Antwerp). "Verdiend", vindt Dennis Xhaët. "Bleijenbergh is een van de beste spelers van de Giants. Weinig jonge gasten zijn zo belangrijk voor hun ploeg."

"Hij ontwikkelt zich in sneltempo en heeft flinke stappen gezet. Hij neemt zijn ploeg ook bij de hand, dat is altijd een referentie. Als Bleijenbergh goed speelt, spelen de Giants ook goed. Hij is echt bezig aan een indrukwekkend seizoen."

Bleijenbergh en Mitchell dromen allebei van de NBA. "Bleijenbergh is met zijn 21 al iets ouder, maar zijn profiel is nog altijd heel interessant. Daar komen nu ook prestaties bij. Ik denk nog niet genoeg voor een first round pick in de draft, maar het kan snel gaan", meent Xhaët.

"Ook Mitchell heeft NBA-potentieel, maar er geraken is nog iets anders. Hij heeft wel enorme stappen gezet. Zo'n linkshandige point guard, dat heeft altijd iets extra's. Hoe hij speelt en beweegt: dat klopt gewoon. Ik vrees dat we hem na dit seizoen niet meer zien in België."