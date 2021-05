Elise Mertens geeft op met dijblessure: "Het was mijn dagje niet"

Bij een 6-1, 4-0-achterstand en na een medische behandeling hield Mertens het voor bekeken op het voorbereidingstoernooi op gravel voor Roland Garros. Tegen Sabalenka (WTA-7) kun je ook niet op halve kracht voort.



"Aryna is heel krachtig", vertelde Mertens, de persconferentie na de match zelf liet schieten. "Ik probeerde om achter elke bal te lopen, maar het was mijn dag niet."

"Het toernooi is, door een kleine blessure, niet afgelopen zoals ik wenste. Ik hoop fit te geraken voor het toernooi van volgende week in Rome."

Sabalenka zag ook hoe haar vriendin zichzelf niet meer was na een tijdje: "Ik vind het jammer dat dit zo verlopen is en ik hoop dat ze snel zal herstellen."

"In het begin van de match was het niet evident tegen haar te spelen. Ze legde veel variatie in haar spel. Maar uiteindelijk kwam ik beter het terrein in en speelde ik agressiever."

"Na de eerste spelletjes probeerde Elise het nu en dan te forceren. Ze begon veel missers te slaan en toen is er iets gebeurd met haar been. Ik sloeg en ze bewoog niet meer. Ik hoop dat ze het volgende toernooi in Rome kan spelen." (lees voort onder foto)