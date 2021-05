Uw gids voor de Giro: parcours, deelnemers en de Giro op Sporza

Met de Giro d'Italia staat de eerste grote ronde van het jaar voor de deur. Van 8 mei tot 30 mei is Italië in de ban van de roze trui. Leer hier alles over het parcours, de deelnemers en hoe we de Giro volgen met Sporza.

Zo was het vorig jaar:

Door de coronapandemie stond de Giro na de Tour én in oktober op de kalender. Daardoor stonden niet de grootste namen aan de start en de favorieten vielen ook snel weg: Geraint Thomas door een bidon, Simon Yates en Steven Kruijswijk door coronabesmettingen. Zo kregen we een open Giro waar Joao Almeida 15 dagen de roze trui droeg. De Portugees kraakte op de Stelvio door het gebeuk van Rohan Dennis van Ineos. Daar leek het toenmalige Team Sunweb van te profiteren met Wilco Kelderman of Jai Hindley, maar Tao Geoghegan Hart bleek de derde hond. Door de bedenkelijke ploegtactiek bij Sunweb begonnen Hindley (in het roze) en Hart in dezelfde tijd aan de slottijdrit in Milaan. Daarin was Hart de sterkste en zo zette hij de kroon op het werk van Ineos - dat ook 7 ritten won - in de Giro.

Eindstand Giro 2020 Eindstand Giro 2020 naam ploeg resultaat 1 Tao Geoghegan Hart IGD 85:40:21 2 Jai Hindley SUN +39 3 Wilco Kelderman SUN +1:29 4 João Almeida DQT +2:57 5 Pello Bilbao TBM +3:09 6 Jakob Fuglsang AST +7:02 7 Vincenzo Nibali TFS +8:15 8 Patrick Konrad BOH +8:42 9 Fausto Masnada DQT +9:57 10 Hermann Pernsteiner TBM +11:05 alles weergeven

Het parcours:

Met 2 tijdritten, 5 ritten gemaakt voor sprinters, 1 Strade Bianche-rit, 7 bergritten en nog een paar etappes waar vluchters en sprinters het tegen elkaar opnemen heeft de Giro een parcours met voor elk wat wils. Ook al ligt het zwaartepunt in de derde week, de klassementsrenners zullen al in week 1 bij de les moeten zijn met naast de korte openingstijdrit 4 aankomsten bergop, de ene al wat langer dan de andere. Tussendoor moeten de sprinters 3 kansen kunnen grijpen. In week 2 is het vooral uitkijken naar rit 11 en rit 14. Op woensdag 19 mei rijden de renners 35 kilometer over onverharde wegen richting Montalcino. In 2010 won Cadel Evans daar in de regen in zijn regenboogtrui (zie video hieronder). Rit 14 voert het peloton naar de top van de gevreesde en steile Monte Zoncolan. De sprinters krijgen in de tweede week hun (voor)laatste kans op weg naar Verona, de dag voor de Zoncolan. Op maandag 24 mei begint de zware slotweek met een rit over de Passo Fedaia, Passo Pordoi en Passo Giau, 3 keer boven de 2.000 meter. In totaal zijn er in de slotweek 4 bergritten. Ook in de slotweek: de langste (vlakke) etappe van de Giro om te "recupereren" en een slottijdrit naar Milaan van 30 kilometer.

De deelnemers:

Bij afwezigheid van Tadej Pogacar en Primoz Roglic zijn Egan Bernal en Simon Yates wellicht de uitgesproken favorieten op de eindzege. Maar het wordt dringen om de top 10 te halen in Milaan.

Vlasov, Landa, Bilbao, Caruso, Buchmann, Evenepoel, Almeida, Carthy, Martin, Bennett, Soler, Hindley, Bardet, Nibali en Formolo starten ongetwijfeld allemaal met de ambitie om die top 10 te halen. En de Giro kent altijd verrassingen.

Bij de sprinters is het uitkijken naar de comeback van Dylan Groenewegen en het debuut van Tim Merlier in een grote ronde. Zij zullen moeten opboksen tegen Caleb Ewan en krijgen daarbij concurrentie van Viviani, Nizzolo en Gaviria. Afwachten of Peter Sagan zich daar nog tussen kan mengen of richt hij zich op de overgangsritten?

teams en deelnemers Cofidis ploegopstelling nr land naam geboren lengte gewicht Victor Lafay 17/01/1996 1.77 m 65 kg Nicolas Edet 02/12/1987 1.76 m 60 kg Rémy Rochas 18/05/1996 1.64 m 51 kg Fabio Sabatini 18/02/1985 1.87 m 74 kg Natnael Berhane 05/01/1991 1.82 m 66 kg Simone Consonni 12/09/1994 1.65 m 60 kg Attilio Viviani 18/10/1996 1.74 m 69 kg Elia Viviani 07/02/1989 1.77 m 70 kg Jumbo - Visma Bahrain Victorious Team DSM Alpecin - Fenix UAE Team Emirates Team Qhubeka - ASSOS Israel Start-Up Nation Groupama - FDJ Lotto - Soudal Deceuninck - Quick-Step Bardiani - CSF - Faizanè BORA - hansgrohe INEOS Grenadiers Astana - Premier Tech Team BikeExchange EOLO - Kometa Cycling Team Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux Trek - Segafredo AG2R - Citroën Team EF Education - Nippo Movistar Team Androni Giocattoli - Sidermec Cofidis

De Belgen:

Zaterdag staan 16 Belgen aan de start in Milaan, daarvan rijden er 6 in het shirt van Alpecin-Fenix rond. Tim Merlier, Gianni Vermeersch, Dries De Bondt, Jimmy Janssens en Senne Leysen maken hun debuut in een grote ronde. Louis Vervaeke is zowaar de ervaren rot in die ploeg. Ook voor Remco Evenepoel wordt de Giro zijn eerste grote ronde en dus een ontdekkingstocht. Hij wordt binnen zijn ploeg bijgestaan door 2 ervaren Belgen: Iljo Keisse en Pieter Serry. Lotto-Soudal trekt met 4 Belgen naar Italië. Jasper De Buyst heeft zijn plaats in de trein van Caleb Ewan, Thomas De Gendt, Kobe Goossens en Harm Vanhoucke mogen zich ongetwijfeld in het offensief gooien. Bij Intermarché-Wanty wordt veel verwacht van Quinten Hermans. Hij mag op zoek gaan naar een ritzege in zijn eerste grote ronde. Er rijden de komende weken nog 2 Belgen in buitenlandse loondienst mee in de Giro. Jens Keukeleire rijdt in dienst van Hugh Carthy en Victor Campenaerts is erbij voor Qhubeka-Assos.

