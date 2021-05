Geen club? Dan waagt voetbaltrainer Villas-Boas maar zijn geluk in WK rally

André Villas-Boas verdiende zijn strepen als coach bij onder meer Porto, Chelsea, Tottenham en Zenit.

Bij Marseille liep het dit seizoen spaak. Villas-Boas beleefde een historische afgang in de Champions League. Ook in de Franse competitie ontspoorde hij met Marseille.

De Portugese coach zit zonder club en profiteert ervan om zich te focussen op zijn andere passie: autosport.

Op 20 mei komt Villas-Boas met zijn Citroën C3 aan de start van de Rally van Portugal in de WRC 3. In 2018 was hij ook al van de partij in de Dakar Rally. Na 4 etappes moest hij toen de strijd staken door een rugblessure.