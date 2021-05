Ook herkansing tegen Schmiedlova levert niets op voor Van Uytvanck

Van Uytvanck kon zich vorige week niet plaatsen voor de hoofdtabel van het WTA-toernooi in Madrid. Schmiedlova lag dwars in de eerste kwalificatieronde in 3 sets: 0-6, 6-2, 6-0.



In het Franse Saint-Malo kreeg Van Uytvanck amper een week later een kans om revanche te nemen. In de eerste set stoomde ze door naar 6-2, maar net als in Madrid volstond een goede start niet voor de overwinning.



Schmiedlova nam over in de 2e set (7-5) en liet haar Vlaams-Brabantse tegenstandster geen kans meer in de 3e set. Het tennistoernooi van Saint-Malo is aan zijn 10e editie toe en stapte voor dat jubileum over van het Challenger- naar het WTA-circuit.