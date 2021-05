Toptalent Cian Uijtdebroeks wint juniorenkoers na waanzinnige solo

De wielerkenners hebben de naam van Cian Uijtdebroeks al lang aangestipt als een man voor de toekomst. De vergelijking met Remco Evenepoel valt dan steevast en wordt ook steevast afgewimpeld. Maar in de GP van West-Bohemen pakte Uijtdebroeks wel uit met een Evenepoel-achtig nummertje.

Het was al snel in de wedstrijd over 133 kilometer duidelijk dat Team Auto Eder, de jeugdtak van Bora-Hansgrohe, de boventoon zou voeren. Maar nog voor halfweg koers was Uijtdebroeks al ribbedebie.

Achter hem stopten zijn ploegmaats perfect af, maar toch is het verbluffend hoe Uijtdebroeks kilometer na kilometer bleef uitlopen. Als hij niet zo enthousiast en uitbundig gevierd had (zie video), had de 18-jarige Belg met 4 minuten voorsprong gewonnen (nu 3'41"). Met Lukas Vanderlinden eindigde nog een 2e Belg in de top 10.