Nairo Quintana is meteen op de afspraak in de Ronde van Asturië

Normaal gezien moest Nairo Quintana nu de laatste hand leggen aan zijn voorbereiding op de Giro. Maar Arkea-Samsic kreeg geen uitnodiging van organisator RCS, Quintana gaat nu vol voor de Tour.

In de Ronde van Asturië etaleerde de Colombiaanse klimgeit dat het met zijn vorm al snor zit.

Quintana fladderde weg op de laatste van 7 beklimmingen. Juan Diego Alba (Movistar) en Pierre Latour (Total-Direct Energie) waren zijn eerste achtervolgers.



In de afzink richting aankomstplek Oviedo liet Quintana niemand nog terugkeren. Hij is daardoor ook de eerste leider in Asturië.

In de Spaanse rittenkoers doet geen enkele Belg mee. Movistar is het enige WorldTour-team op de startlijst.