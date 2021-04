Kevin Durant schittert met 42 punten, enkelblessure voor Antetokounmpo

Kevin Durant miste dit seizoen al heel wat wedstrijden door blessures, maar tegen Indiana schitterde hij nog eens als in zijn beste dagen. Durant was goed voor 42 punten, zijn beste prestatie van het seizoen. De 32-jarige forward deelde ook 10 assists uit in de 113-130-zege bij Indiana.

Durant was vooral in het 3e quarter, waarin hij 22 punten maakte, niet af te stoppen. In die periode sloegen de Nets een ruime kloof. "Het is een luxe om hem te coachen", sprak Brooklyn-coach Steve Nash. "Zet hem op het veld en er gebeuren goeie dingen.

De Nets, al zeker van een ticket voor de play-offs, blijven zo op kop in de Eastern Conference. Milwaukee lijkt die 1e plaats in het Oosten uit zijn hoofd te mogen zetten na een 143-136-nederlaag in Houston.

Thuisspeler Kevin Porter Jr. had de avond van zijn leven met 50 punten. Bij Milwaukee hinkte Giannis Antetokounmpo al in de eerste minuut naar de kant met een enkelblessure. Het is voorlopig nog niet duidelijk hoe ernstig die blessure is.