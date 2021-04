België organiseert in 2023 EK voetbal voor meisjes onder 19

België organiseerde wel al eens een eindronde in het jeugdvoetbal bij de mannen. Zo vond het EK U17 vond in 2007 plaats in Tubeke, Ronse, Verviers, Wezet, Eupen en Doornik. De jonge Duivels, met onder andere Eden Hazard, sneuvelden toen in de halve finales tegen Spanje.

Aan de jonge Red Flames om in 2023 nog beter te doen. Over de locatie en precieze tijdstippen van WEURO U19 in 2023 is voorlopig nog niks bekend.