Finale levert Elise Mertens +1 (16e) op, David Goffin krijgt - 1 (13e) na opgave

In de top 100 van het vrouwentennis klimt Alison Van Uytvanck zonder te spelen van de 70e naar de 68e plaats, Kirsten Flipkens gaat eveneens twee plaatsen vooruit en is nu 97e.

Mertens was het eerste reekshoofd in Turkije, maar kon die status niet tot het eind waarmaken. Ze verloor in de finale op gravel tegen de Roemeense Sorana Cirstea.

Goffin van 12 naar 13 na blessure-opgave

Goffin heeft zijn kansen niet ten volle kunnen verdedigen in Barcelona, waar hij tegen de Brit Cameron Norrie moest opgeven met pijn aan zijn rechteradductoren.

Dat kost hem een plek op de ATP-ranking: hij zakt naar 13. Goffin hoopt dat de blessure niet al te ernstig is, want de komende weken staan er met de Masters 1.000-toernooien in Madrid (2-9 mei) en Rome (9-16 mei) en daarna Roland Garros (30 mei-13 juni) enkele belangrijke afspraken op de agenda.

Aan de top van het klassement neemt Rafael Nadal de tweede plaats weer over van de Rus Daniil Medvedev. De Spanjaard heeft dat te danken aan zijn twaalfde titel in Barcelona. In de finale zwoegde hij zich er in drie sets voorbij de Griek Stefanos Tsitsipas, de nummer vijf van de wereld.

Novak Djokovic blijft de wereldranglijst in het mannentennis aanvoeren, ondanks zijn uitschakeling in de halve finales in de eigen hoofdstad Belgrado. Daar sneuvelde hij tegen de Rus Aslan Karatsev. De eindzege ging een dag later naar de Italiaan Matteo Berrettini, die zijn tiende plaats op de ATP-ranking verstevigde.