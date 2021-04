Goffin geeft op met blessure in Barcelona: "Ik wilde de schade beperken"

In de tweede set kwam Goffin wat beter voor de dag, maar een medische time-out maakte duidelijk dat hij sukkelde met een blessure aan zijn lies. De Luikenaar probeerde nog, maar bij een 5-3-voorsprong gooide hij toch de handdoek in de ring.

Ook in Barcelona begon onze landgenoot uitstekend, maar in de derde ronde was hij slechts een schim van zichzelf. Tegen de Brit Cameron Norrie oogde hij niet fit, maakte hij heel wat ongedwongen fouten en kreeg hij na een halfuur een droge 6-0 aangesmeerd.

Goffin: "Tegen Nadal met halve adductor heeft ook geen zin"

"Ik voelde een eerste pijnscheut na een slag in de eerste set, op een moment dat ik opnieuw in de match wilde komen", zei Goffin. "Mijn adductor trok een beetje, maar ik zei tegen mezelf dat het niets erg was."

"Jammer genoeg voelde ik het opnieuw een of twee keer bij een forehand in de tweede set. Ik voelde het meer trekken en voelde mijn adductor branden. Ik haalde de kine op het terrein, maar in drie minuten is het moeilijk om een diagnose te stellen.

"Ik wilde ook geen pijnstiller want dat zou misschien meer kwaad dan goed doen. Ik heb er dus voor gekozen de schade te beperken. Het was de beste beslissing om op te geven."



Goffin mist zo een duel in de kwartfinales tegen Rafael Nadal, het eerste reekshoofd en elfvoudig winnaar in Barcelona. "Tegen Rafael Nadal spelen met een halve adductor heeft ook geen zin", besloot Goffin met een kwinkslag.