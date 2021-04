Elise Mertens laat 7e toernooizege liggen in Istanbul: "Ik had mijn dagje niet"

Uiteindelijk wist Mertens toch nog een tiebreak uit het vuur te slepen, maar daarin bleek Cirstea het meest koelbloedig. De 31-jarige Roemeense boekte haar tweede eindzege in haar loopbaan, na het hardcourttoernooi van Tasjkent meer dan 12 jaar geleden.

Leek, want Cirstea dwong onze landgenote opnieuw in de fout en won 4 games op een rij.

In het tweede bedrijf kwam Mertens beter voor de dag. Bij een 5-2-voorsprong leek setwinst in de maak.

Mertens stapelde de fouten op en kon bijgevolg nauwelijks een winner slaan of een spel winnen. Sorana Cirstea daarentegen stond wel scherp te tennissen. De Roemeense won met 6-1.

Elise Mertens speelde in de Turkse hoofdstad voor een 7e toernooizege in haar carrière, maar daar maakte ze amper aanspraak op. Ze presteerde onder haar niveau, vooral in de eerste set.

Elise Mertens: "Kwam nooit in mijn ritme"

"Het was niet mijn dagje'", verklaarde Elise Mertens na het verlies. "Ik kwam nooit echt in mijn ritme. Ik raakte de ballen niet zoals in andere finales."

"Er zijn zo van die dagen dat alles moeilijker gaat. Cirstea speelde wel heel agressief en erg regelmatig, terwijl ze vroeger wel eens betere momenten met mindere momenten afwisselde."

"Het waren ook geen gemakkelijke omstandigheden, met de koude en de wind. Mijn slagen kregen niet de lengte die nodig was. Toch heb ik me nog redelijk goed kunnen weren."

"Jammer dat ik die tweede set niet kon winnen. Je weet nooit wat er dan nog mogelijk is", ging Mertens voort. "Maar goed, ik heb alles gegeven wat ik had."

"Uiteindelijk mag ik wel tevreden zijn. Ik kwam tenslotte vooral naar hier om matchritme op te doen en heb meer dan genoeg wedstrijden gespeeld. Na mijn nederlaag in Charleston besefte ik dat het gravelgevoel er nog niet was. Hier heb ik via een paar overwinningen het vertrouwen kunnen herstellen."