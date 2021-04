Vandoorne knalt van laatste naar 3e plek in chaotische race in Valencia

Stoffel Vandoorne kon zijn ogen zelf niet geloven. "Ik ben heel verrast", stamelde hij tijdens de podiumceremonie. "Ik hoor hier niet te staan. Het was een heel intense wedstrijd."

"Mijn tempo tijdens de race was goed, maar het bleek de juiste keuze om energie te sparen. Zo had ik op het einde nog een beetje over. Formule E is echt gek. Het is geweldig om hier nog te staan."