Nummer twee en drie van vorig jaar (Hirschi en Pogacar) mogen starten in Luik

Kort voor de start van de Waalse Pijl afgelopen woensdag moest UAE - Team Emirates zich terugtrekken omdat er twee positieve coronatests waren afgelegd. Als gevolg daarvan mochten titelverdediger Marc Hischi en Tour-winnaar Tadej Pogacar niet starten.

Volgens Pogacar ging het om vals positieve tests, maar de ploeg moest wachten tot de resultaten van de tests op vrijdag om duidelijkheid te hebben over Luik-Bastenaken-Luik.

"Op vrijdag heeft het hele team een Covid-19-test ondergaan, net als alle andere teams. We zijn blij dat alle tests negatief waren en dat het team bevestiging heeft gekregen van het Covid Commité dat we mogen koersen morgen in Luik-Bastenaken-Luik", zo bevestigt het team aan Sporza.

Vorige jaar werd Hirschi tweede en Pogacar derde in Luik-Bastenaken-Luik, nadat Julian Alaphilippe terug werd gezet naar de vijfde plaats voor onregelmatig sprinten.