Geen olympisch ticket voor tafeltennisser Cédric Nuytinck

Cédric Nuytinck (ITTF-69) heeft zich in Portugal niet voor de Olympische Spelen van Tokio kunnen plaatsen. In een derde kwalificatiefase verloor hij in de eerste ronde met 4-1 (11-7, 11-9, 12-10, 7-11, 11-7) van de Tsjech Pavel Sirucek (ITTF-51). Alleen voor de top 3 was er een olympisch ticket weggelegd.