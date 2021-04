NBA: Embiid gooit ei zo na de buzzer beater van het jaar binnen (VIDEO)

Philadelphia-Phoenix was een duel tussen de nummer 1 in het Oosten en de nummer 2 in het Westen. De bezoekers trokken aan het langste eind dankzij een sterke Chris Paul, de topschutter voor de Suns met 28 punten. De Suns wonnen zo met 113-116.

In het absolute slot van de spannende wedstrijd zorgde Philadelphia-speler Joel Embiid wel nog bijna voor verlengingen. Na een gemiste vrijworp van Chris Paul gooide Embiid het hele veld over, maar de driepunter die voor een gelijke stand gezorgd zou hebben, rolde uit de ring.

"Toen de bal vertrok, zag het er goed uit", zuchtte Embiid, zelf goed voor 38 punten en 17 rebounds. Bij de Suns was de opluchting groot. "Die bal ging erin en er weer uit. Dat heb ik nog nooit gezien", zei Chris Paul. Ook ploegmaat Mikal Bridges stond versteld: "Ik weet niet hoe ik gereageerd zou hebben. Dat was echt een waanzinnig shot."