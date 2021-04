Alaphilippe: "Deze zege doet eerlijk gezegd heel veel deugd"

Alaphilippe: "Roglic was sterk, maar heb hem goed ingeschat"

Het zegegebaar van Julian Alaphilippe verraadde opluchting bij de wereldkampioen. "Het is waar dat ik niet 100 procent zeker aan de start was verschenen."

"De conditie is niet 100 procent, maar ik was wel heel gemotiveerd. Na de Amstel was ik niet teleurgesteld, want de sterksten zaten toen vooraan. Deze zege is natuurlijk wel goed voor het vertrouwen."

"Ik had het niet makkelijk sinds het begin van het seizoen. Ik heb nog niet veel gewonnen en zal niet zeggen dat er echt druk was, maar ik ben toch heel blij dat ik gewonnen heb."

"Timing is heel belangrijk in deze koers en het werk van de ploeg ook. De ploeg heeft enorm sterk gewerkt de hele dag en ik ben trots. Dankzij hen kon ik lang op spaarstand rijden. En in de finale was ik perfect geplaatst dankzij Honoré. Daarna zijn het gewoon de benen die moeten spreken."

"Roglic was heel sterk, maar ik heb hem goed ingeschat. Ik weet dat het niet nodig is om meteen volle kracht te reageren op deze klim. Toen ik zag dat hij wat stil begon te vallen, ben ik wel volle kracht gegaan."

"Of het de mooiste zege van de drie is in de Waalse Pijl? Eerlijk gezegd doet deze toch heel veel deugd. Zeker met de regenboogtrui. Ik ben heel blij. Hopelijk volgt er zondag nog een vervolg."