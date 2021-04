Ervaren Alaphilippe wint spannende krachtmeting met debutant Roglic op Muur van Hoei

Het is net alsof Roglic een beetje verrast was door de komst van Alaphilippe, die dan weer voorzichtig en gestaag opbouwde. Timing en parcourskennis heeft hij met overschot.

16 uur 11. Het is net alsof Roglic een beetje verrast was door de komst van Alaphilippe, die dan weer voorzichtig en gestaag opbouwde. Timing en parcourskennis heeft hij met overschot. . José De Cauwer.

16:08

16 uur 08. Daar is hij dan toch: Julian Alaphilippe wint de Waalse Pijl voor de 3e keer. Primoz Roglic maakte er een bijzonder lange sprint van, maar kwam zichzelf misschien een klein beetje tegen. Met zijn ervaring pakte de wereldkampioen het slimmer aan dan de Sloveense debutant. Hij wachtte 50 langer, kroop meter per meter dichter en had nog net voldoende jus om er op 50 meter van het einde nog op en over te gaan. .