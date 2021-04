Mehdi Bayat als enige niet verkozen in Uitvoerend Comité van de UEFA

Het Uitvoerend Comité is een van de belangrijkste organen binnen de Europese voetbalconfederatie. In totaal zetelen er naast UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin nog 19 leden: 16 afgevaardigden van de 55 UEFA-lidstaten, 2 afgevaardigden van European Club Association (ECA) en 1 van European Leagues.

Voormalig bondsvoorzitter François De Keersmaecker was in 2011 eveneens kandidaat voor een zitje in het Uitvoerend Comité, maar ook hij werd niet verkozen. Slaagden er wel in: José Crahay (vicepresident tussen 1954 en 1955), Roger Petit (lid van 1972 tot 1980) en Louis Wouters (lid van 1980 tot 1984).

Het is dus bijna 40 jaar geleden dat een landgenoot nog op het hoogste UEFA-niveau mee aan tafel zat. Bayat draagt momenteel trouwens nog de Frans-Iraanse nationaliteit, binnenkort zal zijn naturalisatie wel afgerond zijn.