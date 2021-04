Manchester United zwijgt over Super League, maar bevestigt vertrek van sterke man Ed Woodward

In het statement van United op zijn website wordt met geen woord gerept over de Super League. Woodward, die in 2005 in dienst kwam en vanaf 2012 de sterke man was op Old Trafford, gaf wel uitgebreid toelichting bij zijn vertrek.

"Ik ben ontzettend trots dat ik United heb gediend en het was een eer om de afgelopen zestien jaar voor 's werelds grootste voetbalclub te mogen werken. De club staat er goed voor met het oog op de toekomst en het zal moeilijk zijn om aan het eind van het jaar weg te gaan."

"Ik zal de herinneringen aan mijn tijd op Old Trafford koesteren, in een periode dat we de Europa League, de FA Cup en de EFL Cup wonnen", aldus de aftredende voorzitter.

"Ik ben trots op het terugbrengen van de clubcultuur en onze terugkeer naar de manier van spelen van Manchester United. We hebben tijdens mijn tijd hier meer dan één miljard euro in het elftal geïnvesteerd en ik ben bijzonder verheugd over de vooruitgang die de spelers hebben geboekt onder de scherpzinnige leiding van Ole Gunnar Solskjaer en zijn staf in de afgelopen twee jaar."

"Ik ben er zeker van dat met de veranderingen die we de afgelopen jaren op het veld en aan de coaching- en voetbalstaf hebben aangebracht, deze geweldige club binnenkort weer prijzen zal binnenhalen", vervolgt Woodward.

"Ik wilde heel graag dat de club de Premier League zou winnen tijdens mijn dienstverband en ik ben er zeker van dat er een basis ligt om de club terug te winnen voor onze gepassioneerde fans."

Ook roemt Woodward de academie van Manchester United. "Onze wereldberoemde jeugdopleiding bloeit weer, met 34 spelers die sinds 2013 zijn doorgebroken in het eerste elftal."