Mag Vansevenant eigen kans gaan? "Misschien, maar ik wil vooral Julian helpen"

Vansevenant: "Het gaat allemaal sneller dan verwacht"

Zodra het bergop gaat, rijdt Mauri Vansevenant zich in de kijker. Dat hij zo'n stap voorwaarts zou zetten, had Vansevenant zelf niet verwacht.



"Het is ongelooflijk. Het gaat allemaal heel snel, beter dan verwacht. Hopelijk kan ik op dit elan voortgaan", zegt de 21-jarige berggeit.

In de Ronde van het Baskenland deed Vansevenant mee met de beste klimmers. "Op het moment zelf ben ik daar helemaal niet bezig. Het is afzien en hopen dat je snel boven bent. Want het is verschrikkelijk lastig."

"Maar als ik achteraf de uitslag of het klassement bekijk, dan besef ik wel dat ik goed bezig ben. Want het zijn allemaal grote namen die rond mij staan."

"Ik doe altijd mijn best, maar in het verleden waren de resultaten er niet altijd. Nu zijn die er wel en dat geeft me een fantastisch gevoel."

Vansevenant wordt een mooie toekomst toegedicht. "Maar het is allemaal nog vroeg. 1 kwalijke val en het kan voorbij zijn. Ik probeer er nu zoveel mogelijk van te genieten. Van elke wedstrijd probeer ik iets moois te maken."