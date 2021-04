Corona-alarm bij AS Monaco: Diatta en Belgisch jeugdinternational Matazo besmet

Monaco, de nummer 3 in de stand, maakte bekend dat het 4 coronabesmettingen heeft in de kern. Namen gaf de club echter niet. In verschillende Franse media werd de identiteit van de betrokken spelers wel onthuld. Matazo, Diatta, Matsima en Millot bevinden zich in isolatie.

Krépin Diatta verliet deze winter Club Brugge voor een bedrag tussen de 18 en de 20 miljoen euro. De 22-jarige Senegalees kon in Monaco nog niet echt zijn stempel drukken. In 10 competitiewedstrijden - waarvan de meeste als invaller - kwam hij tot dusver nog maar 1 keer tot scoren.

Jeugdinternational Eliot Matazo maakte eind september zijn debuut in de hoofdmacht van Monaco. De 19-jarige Brusselaar zit intussen aan 10 officiële duels bij de Monegasken. Hij gaf daarin 1 assist.

Monaco doet nog altijd mee voor de titel in Frankrijk. Met nog 6 speeldagen staat het derde op 5 punten van leider Rijsel, dat wel een wedstrijd meer gespeeld heeft.