Jolien D'hoore na derde plaats in ploegkoers: "We zaten wat te knoeien"

In het begin van de wedstrijd reden Jolien D'hoore en Lotte Kopecky achter de feiten aan en die analyse maakte D'hoore zelf ook. "Onze aflossingen kwamen niet goed uit", zei D'hoore.

"Ik moest de eerste sprints doen, maar op een of andere manier kwam dat niet uit. We zaten wat te knoeien. Het tempo veranderde voortdurend en we hebben daar te weinig op ingespeeld."

"Halfweg konden we ons herpakken en op het einde waren we nog even sterk als in het begin, terwijl enkele ploegen wel erdoor zakten. Zo hebben we nog iets kunnen inhalen." Zo eindigde het Belgische duo als derde.

"De 2 teams die voor ons eindigen zijn ook medaillekandidaten in Tokio. Hoe dan ook moeten we in Tokio meedoen voor de medailles. Als we zeggen dat we gaan voor de vijfde plaats, dan doen we onszelf te kort."

D'hoore bevestigde voor de microfoon van Sporza ook nog dat de Olympische Spelen in Tokio toch niet haar afscheid wordt. In de herfst van dit jaar zijn er nog 2 doelen voor haar: "Eerste het WK in Leuven en dan Parijs-Roubaix."