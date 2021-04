Enric Mas vangt twee vliegen in één klap in de Ronde van Valencia

In de heuvelachtige 3e rit liet onder meer Jelle Vanendert zich opmerken in een uitgebreide kopgroep, maar ver droeg die ontsnapping niet. Movistar had immers zijn zinnen gezet op de etappe.

Het team van Enric Mas legde er flink de pees op, waardoor leider Miles Scotson al vroeg in de finale in de problemen kwam. Mas himself zorgde voor de schifting voorin tot er een elitegroepje overbleef met daarbij ook de Belg Rémy Mertz.

Op de 7 km lange slotklim naar Alto de la Reina had Mas hulp van ploegmaat Oliveira, die het tempo hoog hield. Halfweg reden Mas, Lafay en Gesbert weg. Met zijn drieën bleven ze voorop, in de sprint maakte Mas het af.