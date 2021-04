Gijs Leemreize 1e renner die is uitgesloten vanwege verboden fietshouding

De nieuwe UCI-regels blijven voor beroering zorgen. Uitgerekend op de dag dat de Internationale Wielerunie zijn nieuwe regels voor het weggooien van bidons versoepelde (nadat een paar dagen een felle storm had gewoed vanwege het (te) strenge beleid tijdens de eerste koersen) loopt een andere renner voor het eerst tegen de lamp voor een andere reglementswijziging.

Sinds kort is het niet meer toegelaten om op de buis af te dalen of om met de handjes los in het midden van het stuur te fietsen. Het is wellicht die laatste houding die Gijs Leemreize de das omdeed in de Brabantse Pijl.

Dubbele pech dus voor Jumbo-Visma, die wat later in de wedstrijd ook zagen hoe kopman Wout van Aert de sprint om de zege verloor tegen Tom Pidcock.