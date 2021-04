Tom Pidcock remonteert Wout van Aert en sprint naar de zege in Brabantse Pijl

17:16

17 uur 16. Wat een ontknoping! Het lijkt wel een herhaling van de Ronde van Vlaanderen tussen Asgreen en Van der Poel. Van Aert was de gedoodverfde favoriet en zette overtuigend aan in de sprint. Het lanceren was blijkbaar niet hard genoeg, want Pidcock gaf geen krimp en gaat er met een fors verzet los over. Indrukwekkend! Er stond geen maat op de Brit. .