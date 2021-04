Gescheurde kruisbanden van Murray kelderen titelkansen van Denver

De Denver Nuggets waren vorig seizoen een van de verrassingen in de play-offs van de NBA. Ze schakelden Utah en de Los Angeles Clippers uit na thrillers en werden pas in de finale van de Western Conference afgestopt door de Lakers.

Na een moeizame start van het seizoen was Denver weer op toerental gekomen, maar de blessure van Murray is een fikse streep door de rekening. Murray scheurde de voorste kruisbanden van zijn linkerknie tegen Golden State.

"Zijn knie speelde hem al enkele dagen parten, maar hij leek weer fit na een paar matchen rust", zei Nuggets-coach Michael Malone. "En dan gebeurt dit in zijn eerste wedstrijd. Het is een verschrikkelijk gevoel."

Murray was per wedstrijd gemiddeld goed voor 21,2 punten, 4,8 assists en 4 rebounds. Daarmee was hij na sterspeler Nikola Jokic de tweede beste schutter bij Denver, dat op de vierde plaats staat in de Western Conference. Volgens de statistiekenbureaus zijn de titelkansen van Denver gekelderd na de diagnose van Murrays blessure.