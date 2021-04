Steph Curry steekt Wilt Chamberlain voorbij als clubtopschutter Warriors

Andere uitblinkers op dinsdagavond waren onder meer Joel Embiid, die zijn nominatie voor MVP van de reguliere competitie kracht bijzette met 36 punten tegen de Dallas Mavericks van Doncic (32 punten), die stilaan moeten vrezen voor een rechtstreeks plaatsje in de play-offs: 113-95.

Ook de LA Lakers zullen nog moeten knokken voor een plaatsje in de top 6 van het Westen. Zonder de geblesseerde LeBron James en Anthony Davis was het een koud kunstje voor de Knicks om de kampioen een voetje te lichten: 111-96. Voormalig Laker Julius Randle was met 34 punten de man van de avond.