Optimistische Nina Derwael: "Geen EK was beste keuze met oog op de Spelen"

"Ik maak me geen zorgen voor de Spelen"

Het afgelopen jaar was het wat starten en telkens weer stoppen voor Derwael na een reeks tegenslagen. "Over mijn olympische voorbereiding maak ik me niet echt zorgen", klinkt het. "Ik ben goed aan het trainen en ik ben tevreden met hoe de voorbereiding nu gaat."

Derwael keek hard uit naar het EK, hoe zwaar komt dit nu binnen? "Aanvankelijk had ik het er wel moeilijk mee, want ik keek er heel hard naar uit", zegt Derwael. "Maar de beslissing kwam er niet meteen, ik heb er ook een nachtje over geslapen. Met het oog op de Spelen was dit de beste beslissing."

"Drie weken geleden hebben ze een scheurtje gevonden ter hoogte van mijn voetkussentje aan de linkervoet. Het is iets heel kleins en gaat niet echt problemen geven, maar we wilden niets forceren om een terugval te vermijden met het oog op de Spelen."

De voorbereiding van Nina Derwael op de Spelen heeft een knauw gekregen nu ze niet zal deelnemen aan het EK in Zwitserland. Daar zou ze voor het eerst sinds het WK in Stuttgart (oktober 2019) weer in competitie treden in de aanloop naar Tokio.

"Dan ook sowieso nog de FIT Challenge. Ik denk dat we dan op de wereldbeker eerder kunnen focussen op brug en balk, om te zorgen dat we allround helemaal in vorm zijn voor de FIT Challenge. Ik heb toch graag die competitieprikkels. Ik kijk er ook enorm naar uit om weer op een wedstrijd te kunnen staan."

Hoe ziet Derwael de komende periode? Heeft ze nog nood aan een extra competitie? "Nu ik het EK niet kan meedoen, hebben we beslist om waarschijnlijk nog deel te nemen aan een wereldbekerwedstrijd in Kroatië."

Derwael over olympische oefening: "6.7 of 6.9"

Hoe zit het intussen met de oefening die Derwael wil uitvoeren op de Spelen? "Sinds Minsk (2019) is mijn oefening best nog wel wat veranderd", verklaart Derwael. "We hebben voor de zekeheid teruggebouwd op de oefening die ik deed op het WK."

"Nadien zijn we opnieuw beginnen evolueren en zijn we weer gaan werken met een oefening van 6.7. Die was intussen redelijk stabiel op training, dus waren we nu aan het werken aan een oefening van 6.9, die ik heb getoond op een interland in Nederland, wel nog met een landing in de kuil."

Wordt het die oefening voor Tokio? "Ja, normaal gezien blijven we daarbij. Of het die van 6.7 of 6.9 wordt, weten we nog niet. Dat hangt ervan af hoe stabiel die van 6.9 nog wordt."

En wat met de concurrentie? "De grootste progressie ligt bij Sunisa Lee. Maar gelukkig post zij vaak haar oefeningen op social media, dus dat kan ik op die manier toch in de gaten houden. Al moet je altijd nog zien hoe de oefeningen erdoor komen op de wedstrijd zelf. Maar ik houd mijn oefening wel voor mezelf."

"Daarnaast was er ook het Russische kampioenschap. Dat hebben we gezien. Je ziet dat de jonge Russen van het jaar 2004/2005 ook heel sterk zijn. Het zal een mooie strijd worden."