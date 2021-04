Lichte voetblessure houdt Nina Derwael weg van EK turnen

Derwael wordt in de Belgische ploeg vervangen door Jutta Verkest. Zij zal samen met Margaux Daveloose, Fien Enghels en Noémie Louon komend weekend afreizen naar Bazel, waar van 21 tot 25 april het EK plaatsvindt.

Dit is een streep door de rekening van Derwael in haar voorbereiding op de Spelen. Ze wilde op het EK eindelijk nog eens van de competitie proeven en dingen uittesten richting Tokio 2020.

Derwaels laatste internationale competitie was het WK in Stuttgart in oktober 2019, waar ze goud pakte op de brug met ongelijke leggers.



"Het is jammer dat ik het EK moet missen, maar met het oog op de Olympische Spelen is dit de beste beslissing", reageerde Derwael.

Het is al van 2018 dat Derwael nog eens een EK turnde. In 2017 en 2018 pakte ze goud op de brug, in dat laatste jaar ook zilver op de balk.



Bij de mannen wordt het team gevormd door Maxime Gentges, Takumi Onoshima, Noah Kuavita, Florian Landuyt en Luka Van den Keybus.