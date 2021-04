100 dagen voor Spelen in Tokio: "Japan drijft op grote zee zonder kompas"

De olympische atleten gaan de laatste rechte lijn in richting de Olympische Spelen van komende zomer. Die ultieme voorbereidingsfase telt nog 100 dagen. Maar hoe zeker zijn we dat de Spelen georganiseerd zullen worden? Hoe is de situatie in Japan? "Het beeld is niet zo rooskleurig."

De aftelklok van de laatste 100 dagen tot de start van de Spelen (23 juli-8 augustus) wordt niet meteen met veel feestgedruis ingedrukt in Japan. Zo verloopt ook de estafette van de olympische vlam met horten en stoten. De passage in Osaka werd alvast geschrapt door de coronasituatie. "Het is een beetje in mineur, in elk geval niet in volle glorie", stelt Bernard Catrysse, verbindingsofficier van het BOIC in Japan en directeur van Arts Flanders Japan, de culturele brug tussen Vlaanderen en Japan. "Japan zit momenteel in een vierde golf, die agressiever en heviger is dan de voorgaande golven. We zitten in een stijgende lijn en we zien dus niet waar de piek is." De nieuwe golf, gestuurd door varianten van het virus, zorgt voor "bijkomende onzekerheid." "Bovendien houdt Japan vast aan zijn politiek van niet testen en niet tracen. Dat is nochtans echt niet waar Japan voor staat." "Japan wil alles in kaart brengen, het wil anticiperen en meten. Maar nu lijkt het alsof Japan op een grote zee drijft zonder kompas." "Dat is een beetje angstaanjagend. Het gaat in tegen het gevoel waar Japan eigenlijk voor staat en altijd naar streeft."

"Er is zenuwachtigheid bij de bevolking"

"Eerlijk: het beeld is niet zo rooskleurig", vat de verbindingofficier van het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité in Japan samen. "100 dagen, dat is ook niet veel meer. Er is zenuwachtigheid bij de bevolking, van wie geweten is dat ze niet zo happig is om de Spelen in deze omstandigheden te laten doorgaan." Een recente poll illustreerde hoe 1/3e van de Japanse bevolking om afgelasting vraagt, 40 procent wil uitstel. Maar bij de politieke overheid en bij de organisatie lijken ze vastberaden om de Spelen te laten plaatsvinden. "Japan zit ook niet echt in een lockdown. Het dagelijkse leven gaat door, al zit daar zeker een rem op. Maar er is geen uitgaansverbod of avondklok." "De cijfers lijken beheersbaar en redelijk, maar als je niet ziet wat de onderliggende mechanismen zijn en waar dat zal eindigen met een grote toestroom van buitenlandse delegaties..."

"Japan vordert heel traag met de vaccinatie"

Voorlopig wordt er dus niet aan de noodrem getrokken, maar het ene na het andere draaiboek rolt van de drukpers. De Spelen van komende zomer worden de Spelen van de protocollen. "Alle tijdsbestedingen en verplaatsingen vanaf de aankomst op de luchthaven worden minutieus in kaart gebracht. Men probeert de bubbels beheersbaar te maken." "Dat kader krijgt stilaan vorm, ja. Achter de schermen wordt er ontzettend hard en druk gewerkt. Alles wordt in stelling gebracht om de Spelen te laten doorgaan, want de economische, zakelijke en sportieve belangen zijn groot." Welke plaats neemt vaccinatie in het handboek in? Verbindingsofficier Catrysse: "Vaccinatie is geen verplichting. Japan vordert heel traag met de vaccinatie. Momenteel bedraagt die maar 1 procent van de bevolking." "Men heeft de mensen in de zorgsector gevaccineerd en enkele dagen geleden is men begonnen met de 65-plussers. Dat is 30 procent van de bevolking. Daar heeft men de handen mee vol tot eind juni."

"Onder geen beding wil Japan onderdoen voor China"